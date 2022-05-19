【午前】８時２０分、官邸。２３分、磯崎仁彦官房副長官。９時５３分、国会。５８分、野田聖子こども政策担当相。１０時１分、参院本会議。

【午後】０時１７分、官邸。４１分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。１時５分、甘利明自民党前幹事長。１６分、山崎健次広島県歯科医師連盟会長らの表敬。２５分、自民党の党改革実行本部の茂木敏充本部長、上川陽子座長ら。４６分、山口那津男公明党代表らから核兵器不使用に関する提言書受け取り。２時３分、情報保全諮問会議。１０分、田中和義福井県敦賀市議会議長ら。高木毅自民党衆院議員同席。５６分、萩生田光一経済産業相、経産省の多田明弘事務次官、奈須野太産業技術環境局長、保坂伸資源エネルギー庁長官。３時３０分、山際大志郎経済再生担当相、木原誠二官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、田和宏内閣府事務次官。４時９分、小林鷹之宇宙政策担当相、河西康之内閣府宇宙開発戦略推進事務局長。４３分、松野博一、木原正副官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫、鈴木浩両外務審議官、市川恵一北米局長、小野啓一経済局長、広瀬直経産審議官。５時４８分、東京・芝公園の東京プリンスホテル。宴会場「鳳凰の間」で自民党岸田派のパーティーに出席し、あいさつ。７時４５分、公邸。



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