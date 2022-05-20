【午前】９時４０分、官邸。４５分、自民党のポストコロナの地方創生実現のための公共交通ネットワークの再構築を目指す議員連盟の宮沢洋一会長らから中間報告書受け取り。１０時１分、同党観光立国調査会の林幹雄会長らから観光復興に向けた決議書受け取り。３８分、東京・南平台町のアラブ首長国連邦大使館。故ハリファ大統領の弔問の記帳。１１時１３分、東京・神宮前の「ケアコミュニティ・原宿の丘」。視察。介護職員と車座で意見交換。後藤茂之厚生労働相同行。５２分、報道各社のインタビュー。

【午後】０時１６分、東京・永田町の全国町村会館西館。自民党岸田派の会合に出席し、あいさつ。４４分、官邸。２時、松野博一、木原誠二正副官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、鈴木浩外務審議官、市川恵一北米局長、小野啓一経済局長。４０分、松野、木原正副官房長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、植野篤志国際協力局長、赤堀毅地球規模課題審議官、三村淳財務省国際局長、広瀬直経済産業審議官。３時８分、自民党の「医療情報政策・ゲノム医療推進特命委員会」の古川俊治委員長らから提言書受け取り。２５分、ジャーナリストの田原総一朗氏。村井英樹首相補佐官同席。４時１２分、世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長と電話会談。３８分、自民党の「教育・人材力強化調査会」の柴山昌彦会長らから提言書受け取り。４９分、最高裁の大谷直人長官、戸倉三郎判事。５時２分、「クリーンエネルギー戦略」に関する有識者懇談会。６時２８分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「おり鶴・麗の間」で自民党憲法改正実現本部の会合に出席し、あいさつ。７時８分、公邸。



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