【午前】８時３分、官邸。８分、閣議。２２分、犯罪対策閣僚会議。４３分、宇宙開発戦略本部。９時６分、グロッシ国際原子力機関（ＩＡＥＡ）事務局長の表敬。４６分、島田和久防衛事務次官。１０時、自民党再犯防止推進特別委員会の渡辺博道委員長らから提言書受け取り。２７分、フィリピンのマルコス次期大統領と電話会談。１１時、同党の甘利明前幹事長、大塚拓衆院議員、角南篤笹川平和財団理事長。２５分、中込武文日本給食品連合会会長らから要望書受け取り。山本朋広同党文部科学部会長同席。３５分、同党中小企業・小規模事業者政策調査会の根本匠会長らから提言書受け取り。５０分、菅野康則全国木材組合連合会会長。

【午後】１時２５分、自民党の河野太郎広報本部長、松本洋平広報戦略局長。４５分、古川禎久法相、林芳正外相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、山際大志郎経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、安藤俊英外務省領事局長、厚生労働省の吉田学事務次官、福島靖正医務技監、和田浩一観光庁長官。２時２５分、同党科学技術・イノベーション戦略調査会の渡海紀三朗会長らから決議書受け取り。５７分、日本経済新聞のインタビュー。３時２４分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。４２分、滝沢内閣情報官。４９分、井上信治同党環境・温暖化対策調査会長。４時５分、国と地方の協議の場。２８分、国土交通省の藤井直樹国交審議官、高橋一郎海事局長。４５分、松野、木原正副官房長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、岡野正敬総合外交政策局長、船越健裕アジア大洋州局長、市川恵一北米局長、広瀬直経済産業審議官。５時５分、新しい資本主義実現会議。６時３５分、東京・銀座のすし店「銀座 鮨あらい」。茂木敏充自民党幹事長と会食。９時５６分、公邸。



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