▽パイレーツ―カージナルス（２０日・ピッツバーグ）

パイレーツの筒香は、「４番・指名打者」で出場し、３打数無安打１打点だった。内容は四球、左飛、右飛、一ゴロ（打点１）で打率は１割６分２厘。チームは３―５で敗れた。（共同）



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