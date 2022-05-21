筒香は３打数無安打１打点　カージナルスに敗れる

2022年5月21日 11時44分 （共同通信）
　カージナルス戦の１回、四球を選ぶパイレーツ・筒香。投手ウェインライト＝ピッツバーグ（共同）

　カージナルス戦の１回、四球を選ぶパイレーツ・筒香。投手ウェインライト＝ピッツバーグ（共同）

　▽パイレーツ―カージナルス（２０日・ピッツバーグ）
　パイレーツの筒香は、「４番・指名打者」で出場し、３打数無安打１打点だった。内容は四球、左飛、右飛、一ゴロ（打点１）で打率は１割６分２厘。チームは３―５で敗れた。（共同）

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