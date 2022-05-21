カージナルス戦の１回、四球を選ぶパイレーツ・筒香。投手ウェインライト＝ピッツバーグ（共同）
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5月21日
２２日の予告先発
◇セ・リーグ
ＤｅＮＡ・有吉―ヤクルト・吉田喜（横浜）
阪神・伊藤将―巨人・高橋（甲子園）
広島・ア...
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