フジモリ元大統領が緊急入院　心不全で、４月に続き

2022年5月21日 13時11分 （共同通信）
　ペルーのフジモリ元大統領（ＡＰ＝共同）

　ペルーのフジモリ元大統領（ＡＰ＝共同）

　【サンパウロ共同】南米ペルーからの報道によると、フジモリ元大統領（８３）が２０日、心不全で服役中の拘置施設からリマの病院に緊急入院した。心肺蘇生などの治療が施されたという。フジモリ氏は４月にも心疾患で緊急入院し、５月初めに退院して拘置施設に戻っていた。

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