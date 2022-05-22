パイレーツの筒香は２安打１打点　カージナルス戦

2022年5月22日 11時17分 （共同通信）
　カージナルス戦の２回、適時二塁打を放つパイレーツ・筒香＝ピッツバーグ（共同）

　カージナルス戦の２回、適時二塁打を放つパイレーツ・筒香＝ピッツバーグ（共同）

　▽パイレーツ―カージナルス（２１日・ピッツバーグ）
　パイレーツの筒香は、「６番・指名打者」でフル出場し、４打数２安打１打点だった。内容は中越え二塁打（打点１）、中前打、遊ゴロ、三ゴロで打率は１割７分５厘。チームは４―５で敗れた。（共同）

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