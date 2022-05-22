大谷は４打数２安打１得点　アスレチックス戦、チーム勝利

2022年5月22日 13時39分 （共同通信）
　アスレチックス戦の１回、内野安打を放つエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）

　アスレチックス戦の１回、内野安打を放つエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）

　▽エンゼルス―アスレチックス（２１日・アナハイム）
　エンゼルスの大谷は「１番・指名打者」でフル出場し、４打数２安打、１得点だった。内容は三塁内野安打、一ゴロ、左前打、遊ゴロで打率は２割５分５厘。チームは５―３で勝った。（共同）

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