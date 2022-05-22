日０―３西（２２日）　西武が連敗ストップ

2022年5月22日 18時19分 （共同通信）
　１回西武１死満塁、外崎が左越えに先制打を放つ＝札幌ドーム

　１回西武１死満塁、外崎が左越えに先制打を放つ＝札幌ドーム

　西武が連敗を５で止めた。一回に外崎の適時打などで２点を先制し、八回は栗山の適時二塁打で加点。エンスが７回３安打無失点で３勝目を挙げた。増田が１０セーブ目。日本ハムは打線が単打３本と沈黙し、４連勝を逃した。

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