Ｊ１、札幌が逆転勝ちで８位浮上　磐田は連勝ならず

2022年5月22日 18時26分 （共同通信）
　磐田―札幌　後半、札幌・西（左）、深井（右）と激しく競り合う磐田・伊藤＝ヤマハ

　磐田―札幌　後半、札幌・西（左）、深井（右）と激しく競り合う磐田・伊藤＝ヤマハ

　明治安田Ｊ１第１４節最終日（２２日・ヤマハスタジアム＝１試合）札幌が深井と駒井のゴールで磐田に２―１で逆転勝ちし、勝ち点２０で８位に浮上した。今季初の２連勝を逃した磐田は同１４のままで１５位。

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