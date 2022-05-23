カブス鈴木は４打数１安打　Ｄバックス戦

2022年5月23日 07時32分 （共同通信）
　ダイヤモンドバックス戦の五回に安打を放つカブスの鈴木誠也＝２２日、シカゴ（ゲッティ＝共同）

　ダイヤモンドバックス戦の五回に安打を放つカブスの鈴木誠也＝２２日、シカゴ（ゲッティ＝共同）

　▽カブス―ダイヤモンドバックス（２２日・シカゴ）
　カブスの鈴木は「３番・右翼」でフル出場し、４打数１安打だった。内容は見逃し三振、右飛、三塁内野安打、空振り三振で打率は２割４分６厘。チームは５―４で勝ち、連敗を４で止めた。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧