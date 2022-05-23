カーリング、ＳＣ軽井沢クが初Ｖ　世界ジュニア選手権

2022年5月23日 11時29分 （共同通信）
　カーリングの世界ジュニア選手権で優勝したＳＣ軽井沢クの（左から）上野結生、三浦由唯菜、山本冴、上野美優、荻原詠理＝スウェーデンのヨンショーピング（日本カーリング協会提供）

　カーリングの世界ジュニア選手権で優勝したＳＣ軽井沢クの（左から）上野結生、三浦由唯菜、山本冴、上野美優、荻原詠理＝スウェーデンのヨンショーピング（日本カーリング協会提供）

　カーリングの世界ジュニア選手権は２２日、スウェーデンのヨンショーピングで行われ、女子決勝で日本代表のＳＣ軽井沢クがスウェーデンを７―４で破って初優勝した。日本協会によると、日本勢が世界一になるのは各世代別、性別を通じて初めて。
　スキップの山本冴は「ずっとかなえたかった夢をかなえることができて、本当にうれしい」とコメントした。（共同）

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