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欧州中央銀行、７月にも利上げ インフレ抑制、金融政策を正常化
【ダボス共同】欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁は２３日、ウクライナ危機の影響で加速するインフレを...
5月23日
＜脱レアメタル 日本の元素戦略＞（上）ウクライナ侵攻でパラジウム高騰 代わりの材料を探す研究者たち
ウクライナへの侵攻で、ロシアが世界の4割を供給しているレアメタル（希少金属）のパラジウムが急...
＜脱レアメタル 日本の元素戦略＞（下）レアメタルを使わない新材料って？実用化目指し創意工夫
半導体などの電子部品や鉄鋼など「工業素材」は、日本の輸出総額の2割という経済の要ですが、その...
バイデン米大統領主導で新たな経済圏構想「IPEF」が発足 中国に対抗、 日韓印など13カ国が参加
【ワシントン＝吉田通夫】バイデン米大統領は23日、「インド太平洋経済枠組み（IPEF＝アイペフ...
水際緩和で「国際線上向く」 ＡＮＡ社長、欧州線は値上げへ
ＡＮＡホールディングスの芝田浩二社長（６４）が２３日、共同通信のインタビューに応じ、政府が新型コロナ...
中国対抗へ米主導で新経済圏発足 日韓印など１３カ国
バイデン米政権が提唱する新たな経済圏構想「インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ）」が２３日、発足した。協...