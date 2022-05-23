ＮＹ円、１２７円後半

2022年5月23日 21時42分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】週明け２３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前週末比２２銭円高ドル安の１ドル＝１２７円６５～７５銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０６４７～５７ドル、１３５円９９銭～１３６円０９銭。
　米長期金利の動向をにらんで、もみ合う展開となった。

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