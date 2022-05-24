ＮＹ円、１２７円後半

2022年5月24日 06時37分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】週明け２３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前週末比０１銭円高ドル安の１ドル＝１２７円８６～９６銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０６８７～９７ドル、１３６円６５～７５銭。
　米長期金利の動向をにらんでもみ合う展開が続いた。

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