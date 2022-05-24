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パウエル議長が２期目入り 米ＦＲＢ、物価抑制が課題
【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は２３日、パウエル議長が２期目に入ったと発表した。議...
5月24日
日本も正式参加のIPEF、関税引き下げは対象外で実利は薄い？TPPやRCEPと何が違う？
バイデン米大統領が23日に立ち上げを発表した「インド太平洋経済枠組み（IPEF＝アイペフ）」に、日...
ＮＹ株続伸、６１８ドル高 割安感で幅広く買われる
【ニューヨーク共同】週明け２３日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は大幅続伸し、前週末比６...
２１年ＥＶ・ＰＨＶ販売最高 世界で６６０万台、前年２倍強
【ダボス共同】国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が２３日に公表した報告書によると、電気自動車（ＥＶ）とプラ...
ＮＹ株、一時７００ドル高 前週大幅下落で割安感
【ニューヨーク共同】週明け２３日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸して始まり、前週末...
中国、税還付や投資を拡大 経済回復へ、危機感あらわ
【北京共同】中国の李克強首相はこのほど国務院（政府）常務会議を開催、新型コロナウイルス対策などで悪化...