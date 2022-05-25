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羽生市長選 候補者の横顔
羽生市長選（二十九日投開票）の立候補者二人の横顔を紹介する。（寺本康弘）＝届け出順
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5月25日
文化祭など一般公開可能に、対策徹底で合宿もOK 埼玉県教委がコロナ対応緩和 県専門家会議が了承
埼玉県教育委員会は二十四日、学校での新型コロナウイルスの感染状況が一定程度落ち着いてきたとして、文化...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに916人感染、7人死亡
埼玉県内では２４日、新型コロナウイルスの新たな感染者９１６人と死者７人が発表された。
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5月24日
史上初！3校連合が県大会で優勝 結成は直前、手話で団結 高校軟式野球 大宮ろう、浦和ルーテル、慶応志木
高校軟式野球の春季埼玉県大会で、大宮ろう学園（さいたま市北区）、浦和ルーテル学院（同市緑区）、慶応...
一番茶を狭紅茶に 狭山工高3年生が技術生かし開発 パリの日本茶品評会で入賞狙う
授業で習得した工業技術を地元で盛んな製茶に生かそうと、県立狭山工業高校（狭山市）電子機械科の...
＜新型コロナ＞埼玉県で820人が感染、4人死亡
埼玉県内では23日、新型コロナウイルスの新たな感染者820人と、60～90代の女性4人の死亡...
5月23日