【午前】６時５１分、官邸。報道各社のインタビュー。５５分、木原誠二官房副長官。８時１４分、松野博一、木原、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、高橋憲一官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、増田和夫防衛省防衛政策局長。２７分、臨時閣議。３７分、月例経済報告関係閣僚会議。９時、木原官房副長官。３６分、磯崎官房副長官。１１時、茂木敏充自民党新しい資本主義実行本部長代行らから提言書受け取り。５分、高市早苗同党経済安全保障対策本部長らから提言書受け取り。１１分、高市早苗同党社会機能移転分散型国づくり推進本部長らから提言書受け取り。１７分、新藤義孝同党宇宙・海洋開発特別委員長らから提言書受け取り。２４分、額賀福志郎同党総合エネルギー戦略調査会長らから提言書受け取り。３６分、高市早苗同党政調会長。

【午後】０時１分、亀岡偉民同党衆院議員。５３分、国会。５５分、野田聖子地方創生担当相。１時２分、衆院本会議。３時３８分、林芳正外相。４１分、参院本会議。６時２２分、衆院予算委員会。３１分、参院予算委員会。３９分、官邸。７時３２分、公邸。



関連キーワード 首相の一日