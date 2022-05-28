ロ２―６神（２８日）　青柳が５勝目

2022年5月28日 18時12分 （共同通信）
　先発し９回途中２失点で５勝目を挙げた阪神・青柳＝ＺＯＺＯマリン

　先発し９回途中２失点で５勝目を挙げた阪神・青柳＝ＺＯＺＯマリン

　阪神は青柳がリーグトップに並ぶ５勝目。低めの制球がさえ、九回２死まで投げて２点に抑えた。一回に大山の適時二塁打、佐藤輝の犠飛などで３点先行し、三回は佐藤輝が適時三塁打。九回に２点を加えた。ロッテは反撃が遅すぎた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧