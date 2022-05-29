【午前】９時１６分、ＪＲ新宿駅。１０時３６分、かいじ１１号でＪＲ大月駅。５６分、山梨県都留市の山梨リニア実験センター。リニア実験線を視察し、試乗。金子慎ＪＲ東海社長同行。

【午後】０時２９分、甲府市の観光施設「幸せの丘ありあんす」。フランス料理店「レストラン イチ」で長崎幸太郎山梨県知事、森屋宏自民党県連会長、堀内詔子前ワクチン接種推進担当相らと会食。１時８分、同市の米倉山電力貯蔵技術研究サイト。水素製造施設などを視察。水素の充填（じゅうてん）作業を体験。長崎知事、堀内前ワクチン接種推進担当相、中谷真一自民党衆院議員同行。５６分、報道各社のインタビュー。２時２６分、同県昭和町の複合施設「アピオ甲府」。３０分、宴会場「ザ・ブレークス」で地元女性起業家らと車座で意見交換。３時６分、宴会場「倖光の間」で自民党山梨県議らと写真撮影。３２分、宴会場「慶翔の間」で同党山梨県連の市町村議会議員政策研修会に出席し、あいさつ。４時１３分、ＪＲ甲府駅。１７分、自民党山梨県連の森屋会長、河西敏郎幹事長ら。６時３分、あずさ４２号でＪＲ新宿駅。２４分、公邸。２５分、経団連総会向けのビデオメッセージ収録。７時１１分、木原誠二官房副長官。５５分、木原氏出る。



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