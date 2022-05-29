気象庁

29日午後3時55分ごろ、茨城県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県沖で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.4と推定される。津波の恐れはない。

各地の主な震度は次の通り。

震度4＝ひたちなか市、 鹿嶋市、鉾田市、東海村（茨城）▽震度3＝水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、大子町、美浦村、阿見町（茨城）いわき市、白河市、須賀川市、田村市、天栄村、泉崎村、中島村、棚倉町、矢祭町、玉川村、古殿町（福島）小山市、茂木町、市貝町（栃木）渋川市（群馬）銚子市、野田市、成田市、旭市、八千代市、印西市、白井市、香取市、多古町（千葉）

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