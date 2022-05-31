【午前】８時１４分、国会。１６分、小里泰弘自民党経済成長戦略本部長から提言書受け取り。３５分、額賀福志郎同党財政健全化推進本部長から報告書受け取り。５５分、参院予算委員会。１１時５９分、官邸。

【午後】０時５３分、国会。１時、参院予算委。５時１分、自民党本部。７分、同党役員会。３３分、西田昌司同党財政政策検討本部長から提言書受け取り。４５分、桑原公治広島県町議会議長会会長。６時２分、自由民主法曹団研修会に出席し、あいさつ。２４分、官邸。３０分、松川正則沖縄県宜野湾市長、西田睦琉球大学長。宮崎政久自民党衆院議員同席。３８分、山際大志郎経済再生担当相、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、田和宏内閣府事務次官。７時５分、内閣府の井上裕之内閣府審議官、林幸宏、村瀬佳史両政策統括官加わる。４１分、磯崎仁彦官房副長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長、大和太郎防衛省防衛政策局次長。４８分、神田真人財務官、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。５８分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。８時１３分、公邸。



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