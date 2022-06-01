静岡県庁
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6月1日
遺産寄付 希望者つなぐ 三島市とスルガ銀協定
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伊豆山復興へ意見交換 熱海土石流 被災者らがワークショップ
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5月31日
核廃絶、ウクライナ…世界に訴える 高校生平和大使ら3人が抱負
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5月29日