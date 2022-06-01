静岡県庁

静岡県内では五月三十一日、新たに五百五人の新型コロナウイルス感染と一人の死亡が確認された。

県発表によると、東部では御殿場市が二十四人、富士市が二十人、沼津市が十八人、三島市が十三人、伊東市が九人、裾野市と清水町が各七人、伊豆の国市と小山町が各五人、熱海市と富士宮市、長泉町が各二人、伊豆市と函南町が各一人。

県内の新たなクラスター（感染者集団）は一件。



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