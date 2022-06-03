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ＥＵ、ロ産石油禁輸を承認 追加制裁最終案、近く発動
【ブリュッセル共同】欧州連合（ＥＵ）は２日、大使級会合を開き、ウクライナに侵攻したロシアの石油禁輸を...
6月3日
ＮＹ原油続伸、１１６ドル台 ３カ月ぶり高値
【ニューヨーク共同】２日のニューヨーク原油先物相場は続伸し、指標の米国産標準油種（ＷＴＩ）の７月渡し...
再生エネ電力を安定調達、日本でも増える「PPA」 背景にFIT制度の曲がり角
欧米に続き、日本でも再生可能エネルギーの電力を安定的に調達できるコーポレートPPA（電力購入契約）...
花王もセブンもイオンでも...電気代高騰を避けられる再生エネ電力契約「PPA」に脚光
再生可能エネルギーによる電力を企業が長期間、固定価格で購入できる「コーポレートPPA（電力購入契約...
ＮＹ株反発、４３５ドル高 インフレ加速懸念和らぐ
【ニューヨーク共同】２日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反発し、前日比４３５・０５ドル...
産油国、増産ペース拡大 ロシア制裁の生産減対応
【ロンドン共同】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟の産油国でつくる「ＯＰＥＣプラス」は２日の閣僚級会...