ＮＹ円、１２９円後半

2022年6月3日 06時31分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比２６銭円高ドル安の１ドル＝１２９円８５～９５銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０７４０～５０ドル、１３９円５５～６５銭。
　米長期金利の上昇が一服したのを手がかりに、日米金利差の縮小を意識したドル売り円買いがやや優勢となった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

経済の新着

記事一覧