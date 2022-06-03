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君津への「民族大移動」記録 八幡製鉄進出で変貌 周西公民館が冊子に
半世紀以上前、戦後の日本経済を支えた鉄鋼業の中核だった八幡（やわた）製鉄（現在の日本製鉄）の...
6月3日
さば節「例年より良い」 館山の老舗 生産最盛期
日本そば、うどんなどのだし、つゆに欠かせない「さば節」の生産が、最盛期を迎えている。大正時代...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに617人感染 児童福祉施設でクラスタ―
千葉県内では２日、新型コロナウイルスに新たに６１７人が感染したと発表された。死者の発表はなか...
6月2日
一鍬田の風景 写真で後世に 成田空港に新滑走路 失われる集落 千葉県市川の斉藤さん 都内で展覧会「今後も撮影進める」
成田空港の新しい滑走路建設などに伴う用地提供のため、住み慣れた土地を離れる人々や、失われてい...
千葉市から上野動物園に貸し出しのニシゴリラ「モモコ」6回目出産
千葉市動物公園が共同繁殖のため上野動物園に貸し出しているニシゴリラ「モモコ」（３８歳、雌）が...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに635人感染、1人死亡 県済生会習志野病院で21人クラスター
千葉県内で１日、新たに６３５人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。前週５月２５日の９...
6月1日