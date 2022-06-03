＜新型コロナ＞千葉県で483人感染、1人死亡　高校などでクラスター

2022年6月3日 17時25分
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　千葉県内では3日、新型コロナウイルスに483人が感染し、90代以上の女性1人が死亡したと発表された。
　市川市の三井物産グローバルロジスティクスと我孫子市の中央学院高校でクラスター（感染者集団）が発生した。
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