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埼玉県北部でひょうや突風 2人けが、1140棟で窓ガラス割れる
埼玉県内では二日午後、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、北部でひょうや激しい雨が降...
6月4日
加須市のサトエ記念21世紀美術館、21年の歴史に幕 最後に届け芸術への想い 縁深い作家らの企画展26日まで
埼玉県加須市水深の「サトエ記念２１世紀美術館」が今月２６日で閉館し、２１年の歴史に幕を閉じる...
＜新型コロナ＞ノババックス製の接種始まる 控えてたけど…「やっと打てた」 さいたま 集団会場で歓迎の声
さいたま市で三日、米ノババックス社が開発し、武田薬品工業が国内で生産する新たな新型コロナウイ...
＜新型コロナ＞埼玉県で744人感染、4人死亡 医療機関のクラスター拡大
埼玉県内では3日、新型コロナウイルスの新たな感染者744人と、70〜80代の男女4人の死...
6月3日
＜沖縄復帰50年＞「いくさなき世」を求めて ジャーナリスト・近田洋一さん「月桃忌」 平和寄り添った記事や絵画 きょうから、さいたまで展示
沖縄県の地元紙「琉球新報」の記者として米軍政下の苦悩を沖縄の人々と共にし、日本復帰後は書く場...
ラグビー「初代王者」誇らしく ワイルドナイツ、熊谷で報告会
ラグビーの国内最高峰「リーグワン」の初代王者に輝いた埼玉パナソニックワイルドナイツの竹山晃暉...