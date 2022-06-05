大リーグ、大谷２打数１安打　沢村は１回無失点

2022年6月5日 11時36分 （共同通信）
　フィリーズ戦の１回、遊撃内野安打を放つエンゼルス・大谷＝フィラデルフィア（共同）

　フィリーズ戦の１回、遊撃内野安打を放つエンゼルス・大谷＝フィラデルフィア（共同）

　【フィラデルフィア共同】米大リーグは４日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はフィラデルフィアでのフィリーズ戦に「２番・指名打者」でフル出場し、２打数１安打１得点、２四球だった。チームは２―７で敗れ、２０１６年以来の１０連敗で勝率５割に戻った。
　レッドソックスの沢村はアスレチックス戦で８―０の九回から３番手で登板し、１回を無安打無失点。チームはそのまま勝利した。

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