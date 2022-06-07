群馬県庁
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珍しいキノコを自宅で栽培 桐生の森産業がキット販売 発芽後数日で食用に
キノコの種菌を製造販売する森産業（群馬県桐生市）は、一般に流通していない珍しいキノコの栽培が...
6月6日
＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、110人感染
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6月5日
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群馬県太田市の太田駅北口商店街で「キタグチタウン イベントマルシェ」が開かれ、市民らが食べ歩...
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