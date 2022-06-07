群馬県庁

群馬県と前橋、高崎市は六日、新型コロナウイルスに新たに計七十一人が感染していると確認したと発表した。県内の感染確認者は一人を取り下げて延べ九万五千二百二人。（池田知之）

保健所別の新規感染確認者は次の通り。

前橋市２２人、館林１０人、高崎市９人、渋川と太田各７人、桐生６人、伊勢崎と藤岡各３人、安中と吾妻、利根沼田、県外各１人。



関連キーワード 群馬

新型コロナ