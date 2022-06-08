【午前】８時１５分、官邸。２３分、閣議。３７分、山際大志郎経済再生担当相、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏、村瀬佳史両政策統括官。９時４分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。２２分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。１０時１３分、福田達夫自民党総務会長。５２分、多田明弘経済産業事務次官。１１時１０分、五十嵐博文千葉県富里市長らによるスイカの贈呈。松野博一官房長官、松本尚同党衆院議員同席。４３分、上川陽子同党幹事長代理。

【午後】１時１１分、麻生太郎自民党副総裁。２時３０分、全国１４新聞社による「こども記者会見」。３時１１分、「水郷潮来あやめ娘」の今井理紗さん、松崎絢音さんらの表敬。額賀福志郎同党衆院議員、原浩道茨城県潮来市長同席。３３分、紀州梅の会「梅娘」の西野茜さん、谷本玲子さんらの表敬。二階俊博同党元幹事長、真砂充敏和歌山県田辺市長同席。４時１０分、同党の江藤拓総合農林政策調査会長、森山裕食料安全保障に関する検討委員長らから提言書受け取り。２６分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、納冨中内閣衛星情報センター所長。３９分、滝沢内閣情報官。５時３分、経済財政諮問会議・新しい資本主義実現会議の合同会議。６時３５分、東京・西麻布の中国料理店「中国飯店 六本木店」。自民党の遠藤利明選対委員長、高木毅国対委員長、山口俊一、江渡聡徳、土屋品子、渡辺博道各衆院議員、森雅子参院議員と会食。８時１９分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。同ホテル内のすき焼き店「岡半」で同党岸田派の木原誠二、石原宏高、盛山正仁、武井俊輔、西田昭二各衆院議員と会食。９時１５分、公邸。



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