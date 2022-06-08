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企業が「お米オーナー」に 第1号の社員17人 館山で田植え体験 木更津・「ワンズディー」の地方創生事業
後継者不足などに悩む南房総地域の農業を支えようと、地方創生事業を手がける「ワンズディー」（本...
6月8日
西岬のひまわり出荷ピーク 父の日に、ウクライナの平和に
１９日の「父の日」を前に、千葉県館山市西岬（にしざき）地区で人気のブランドヒマワリ「西岬のひ...
4選の本郷谷・松戸市長が初登庁
五日投開票の千葉県松戸市長選で四選を果たした本郷谷健次市長が七日、当選後、初登庁した。記者会...
＜新型コロナ＞千葉県で409人感染 市川の高齢者施設でクラスター
千葉県内では7日、新たに409人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。新たな死者の発...
6月7日
松戸市長、本郷谷さん4選 「子どもの将来へまちづくり」 新人8人破る
任期満了に伴う千葉県の松戸市長選は五日、投票が行われ、即日開票の結果、無所属現職の本郷谷健次...
ウクライナから君津へ避難の少年らに市内外から善意続々 JAきみつ、地元産農作物を贈る
ウクライナから千葉県君津市に避難した二人の少年に、市内外からの善意が相次いで届いている。ＪＡ...