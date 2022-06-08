千葉県内で8日、新たに458人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。前週1日の635人から177人減少し、16日連続で前週を下回った。市川市の児童福祉施設「ミルキーホーム東菅野園」で6人、柏市立高柳西保育園で5人、船橋市の共同保育所子どもの家で13人の感染がこれまでに確認され、それぞれクラスター（感染者集団）に認定された。





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