＜新型コロナ＞千葉県で新たに458人感染　市川市の児童福祉施設などでクラスター

2022年6月8日 18時23分
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　千葉県内で8日、新たに458人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。前週1日の635人から177人減少し、16日連続で前週を下回った。市川市の児童福祉施設「ミルキーホーム東菅野園」で6人、柏市立高柳西保育園で5人、船橋市の共同保育所子どもの家で13人の感染がこれまでに確認され、それぞれクラスター（感染者集団）に認定された。
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