北朝鮮、党が重要会議開催　核や感染、経済議題か

2022年6月9日 07時04分 （共同通信）
　【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は９日、朝鮮労働党と政府の重要政策を決める党中央委員会拡大総会が８日招集されたと報じた。金正恩党総書記が司会を務め議題の討議に入ったとしている。
　核・ミサイル開発を中心とする国防計画や新型コロナウイルス対策、経済運営などが扱われるとみられる。初日の討議の内容や議題、会議期間は伝えられていない。数日間続くとみられる。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

国際の新着

記事一覧