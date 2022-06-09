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スペインとの友好条約停止 アルジェリア、緊張高まる
【カイロ共同】アルジェリア大統領府は８日、同国が２００２年にスペインと結んだ友好善隣協力条約の停止を...
6月9日
ロシア独立系の新聞社やテレビ局が「ラトビア亡命」で復活 ウクライナ侵攻、被害の実態報道継続へ
ウクライナ侵攻を機に報道統制が強まったロシアから、バルト３国の１つラトビアに拠点を移す独立系メディア...
ウクライナ、国外避難民７百万超 ロシア侵攻後
【ジュネーブ共同】国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）の集計によると、ロシアが侵攻したウクライナか...
中ロ、拒否権行使を説明 国連初会合、７０カ国超演説
【ニューヨーク共同】国連総会は８日、国連安全保障理事会の常任理事国が拒否権を行使した場合、行使国に理...
東部要衝、最終判断迫る ウクライナ、退却か抗戦か
【キーウ共同】ロシア軍との激戦が続くウクライナ東部の要衝ルガンスク州セベロドネツクについて、ウクライ...
6月8日
中国、国家安全の密告奨励法施行 最大２００万円以上
【北京共同】中国の国家安全省は、国家の安全に関わる通報を奨励する法律を施行した。匿名でも受け付け「特...