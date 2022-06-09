【午前】９時４７分、官邸。１０時４９分、松野博一、木原誠二、栗生俊一正副官房長官、藤井健志官房副長官補、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、吉田学厚生労働事務次官。１１時３３分、防衛省の島田和久事務次官、山崎幸二統合幕僚長。

【午後】０時２分、政府与党連絡会議。２５分、高市早苗自民党政調会長。１時２８分、矢倉克夫公明党青年委員長らから提言書受け取り。山口那津男同党代表同席。５０分、秋葉剛男国家安全保障局長、山田重夫外務審議官。２時４分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１１分、磯崎仁彦官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、宇山秀樹欧州局長、大和太郎防衛省防衛政策局次長。２０分、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。３０分、佐藤正久自民党外交部会長らから人権外交に関する提言書受け取り。５７分、自民党本部。５８分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。３時３２分、参院選戦略策定本部。４時４０分、官邸。５１分、大西一史熊本市長。馬場成志同党参院議員同席。５時２０分、広島県の湯崎英彦知事、中本隆志県議会議長。４２分、新藤義孝同党宇宙・海洋開発特別委員長らから提言書受け取り。６時５８分、東京・日本橋人形町の日本料理店「玄冶店 浜田家」。根本匠同党岸田派事務総長、堀内詔子前ワクチン接種推進担当相、古賀篤厚労副大臣、岩田和親経済産業政務官らと会食。９時３３分、公邸。



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