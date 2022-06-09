オランダが２連勝　欧州ネーションズリーグ

2022年6月9日 07時47分 （共同通信）
　欧州ネーションズリーグのウェールズ戦で勝ち越し点を喜ぶオランダの選手たち＝８日、カーディフ（ロイター＝共同）

　欧州ネーションズリーグのウェールズ戦で勝ち越し点を喜ぶオランダの選手たち＝８日、カーディフ（ロイター＝共同）

  • 　欧州ネーションズリーグのウェールズ戦で勝ち越し点を喜ぶオランダの選手たち＝８日、カーディフ（ロイター＝共同）
  • 　欧州ネーションズリーグのポーランド戦でゴールを決め、喜ぶベルギーのデンドンケル（左）＝８日、ブリュッセル（ＡＰ＝共同）
　サッカーの欧州ネーションズリーグは８日、英国のカーディフなどで行われ、最上位リーグＡの４組でオランダは敵地でウェールズに２―１で競り勝ち、２連勝で勝ち点６とした。ウェールズは２連敗。同組のもう１試合はベルギーがホームでポーランドに６―１で大勝し、ともに１勝１敗の勝ち点３。（共同）

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