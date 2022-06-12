予選を走行する角田裕毅のアルファタウリ＝１１日、バクー（ゲッティ＝共同）
関連キーワード
オ２―３神（１１日） 阪神が逆転、最下位脱出
阪神が逆転勝ちで最下位脱出を果たした。０―２の八回２死から佐藤輝の適時三塁打と捕逸で同点。延長十一回...
6月11日
名古屋、福岡など８強入り ルヴァン杯プレーオフ
Ｊリーグ・ＹＢＣルヴァン・カッププレーオフ第２戦（１１日・カシマスタジアムほか＝４試合）前回王者の名...
Ｊリーグ、スタジアムに歓声戻る 声で応援、国内プロスポーツで初
茨城県鹿嶋市で１１日に開催されたＪリーグ・ＹＢＣルヴァン・カッププレーオフ第２戦の鹿島―福岡で声出し...
男子障害三浦、黒川ら世界陸上へ 女子やり投げは北口榛花Ｖ
陸上の世界選手権（７月・米オレゴン州）代表選考会を兼ねた日本選手権第３日は１１日、大阪市のヤンマース...
空手女子組手、宮原が優勝 第１回体重別選手権、植草は準Ｖ
空手の第１回全日本体重別選手権第１日は１１日、群馬県の高崎アリーナで女子組手が行われ、昨夏の東京五輪...
日本代表、チュニジア戦へ調整 キリンカップ、１４日に決勝
サッカーの国際親善大会、キリンカップを戦う日本代表は１１日、大阪府吹田市内でチュニジア代表との決勝（...