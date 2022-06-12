楽天が大勝した。二回に辰己のソロ、武藤、西川、小深田の連続適時打、銀次の２点適時打、辰己の２本目の５号３ランと打者１２人、７安打で９点を奪った。則本は７回６安打２失点で４勝目。巨人は山崎伊が１回２／３で５失点と崩れた。

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