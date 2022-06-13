大谷、今季２度目の欠場　鈴木は出場登録されず

2022年6月13日 11時54分 （共同通信）
　メッツ戦のベンチで試合を見つめるエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）

　メッツ戦のベンチで試合を見つめるエンゼルス・大谷＝アナハイム（共同）

　【アナハイム共同】米大リーグは１２日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はアナハイムでのメッツ戦で出番がなかった。欠場は４月２８日以来で、今季２度目。チームは１―４で敗れ、３位に転落した。
　左手薬指のけがで負傷者リスト（ＩＬ）入りしているカブスの鈴木はヤンキース戦で出場登録されなかった。チームは４―１８で大敗し、６連敗。

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