【午前】８時６分、官邸。９分、磯崎仁彦官房副長官。４６分、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部。９時２分、閣議。５３分、国会。１０時、参院内閣委員会。１１時１３分、自民党本部。１４分、茂木敏充同党幹事長。４０分、官邸。５９分、山口那津男公明党代表と会食。

【午後】１時３３分、自民党の鉄道のこれからを考えるプロジェクトチームの西田昌司座長らから提言書受け取り。４３分、新藤義孝同党デジタル田園都市国家構想推進委員長らから提言書受け取り。５９分、坂東紀好わかやま農業協同組合（ＪＡわかやま）代表理事組合長らによる新ショウガの贈呈。藤木真也同党参院議員同席。２時１１分、遠藤龍之介日本民間放送連盟会長。４４分、国家安全保障会議。３時２６分、皇居。帰国の記帳。４８分、官邸。４時３分、中島土日本青年会議所会頭らと車座で意見交換。５時３分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１９分、自民党の佐藤正久外交部会長、秋葉賢也領土に関する特別委員長から提言書受け取り。３３分、岸宏全国漁業協同組合連合会会長。５９分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。宴会場「平安の間」で麻生グループ創業１５０周年記念パーティーに出席し、あいさつ。６時２６分、公邸。各府省庁の副大臣と会食。松野博一、磯崎正副官房長官同席。７時５８分、全員出る。



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