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＜新型コロナ＞神奈川県で新たに836人感染
神奈川県内で１５日、新たに８３６人の新型コロナウイルス感染が判明した。県と６市の保健当局が...
6月15日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに504人感染 東京慈恵会医科大付属柏病院でクラスター
千葉県内で１５日、新たに５０４人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。前週を上回ったの...
勝浦＆鴨川 久々海水浴の夏 観光客期待 来月16日〜8月21日 勝浦は花火も 旭の飯岡、砂たまり再開できず
梅雨入りでじめじめした日が続き、気持ちが晴れない人には朗報かもしれない。ここ数年、新型コロナ...
風水害から身を守ろう 横浜市が産学官連携で「避難ナビ」 避難所の検索、浸水時の疑似体験機能も
台風などによる風水害から身を守る防災意識を高めてもらおうと、横浜市は産学官連携で今春制作した...
＜新型コロナ＞静岡県で349人感染、1人死亡
静岡県内では十四日、新たに三百四十九人の新型コロナウイルス感染と一人の死亡が確認された。
県...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに155人感染
群馬県と前橋、高崎市は十四日、新型コロナウイルスに新たに計百五十五人が感染していると確認したと発表し...