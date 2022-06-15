＜新型コロナ＞埼玉県で新たに671人感染　1人死亡

2022年6月15日 18時45分
　埼玉県内では１５日、新型コロナウイルスの新たな感染者６７１人と、８０代男性１人の死亡が発表された。新規感染者数は３日ぶりに前週の同じ曜日を下回った。県によると、高齢者施設１カ所でクラスター（感染者）が拡大した。
【関連記事】世界も日本も民主主義の危機　独裁者に抗う政治とは　東大・宇野重規教授に聞く

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

首都圏ニュースの新着

記事一覧