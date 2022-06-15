埼玉県内では１５日、新型コロナウイルスの新たな感染者６７１人と、８０代男性１人の死亡が発表された。新規感染者数は３日ぶりに前週の同じ曜日を下回った。県によると、高齢者施設１カ所でクラスター（感染者）が拡大した。

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