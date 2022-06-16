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渡辺貢さん死去 元共産党衆院議員
渡辺貢さん（わたなべ・みつぐ＝元共産党衆院議員）１２日死去、９４歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者...
6月16日
大日方俊子さん死去 作詞家
大日方俊子さん（おおひなた・としこ＝作詞家、本名非公表）５月６日、心不全のため死去、９０歳。葬儀は近...
6月15日
曹道義さん死去 元石川島播磨重工業＜現IHI＞副社長
曹道義さん（そう・どうぎ＝元石川島播磨重工業＜現ＩＨＩ＞副社長）５月３１日、縦隔腫瘍のため死去、８２...
6月14日
「新聞記者」「宮本から君へ」 話題作手がけた映画プロデューサー・河村光庸さんが死去
「新聞記者」「宮本から君へ」などの話題作を手がけた映画プロデューサーで、映画会社スターサンズ代表の...
6月13日
西村和彦さん死去 元泉州電業副社長
西村和彦さん（にしむら・かずひこ＝元泉州電業副社長）８日、心不全のため死去、７８歳。兵庫県出身。葬儀...
6月11日
升田尚宏さん死去 元ＴＢＳアナウンサー、ＴＢＳテレビ社員
升田尚宏さん（ますだ・なおひろ＝元ＴＢＳアナウンサー、ＴＢＳテレビ社員）９日死去、５５歳。愛...