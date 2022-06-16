竹内幸輔さん死去　声優

2022年6月16日 07時22分
　竹内幸輔さん（たけうち・こうすけ＝声優）８日、病気のため死去、４５歳。秋田県出身。葬儀・告別式は親族のみで行った。
　桜塚やっくん（１３年に交通事故で死去）とお笑いコンビ「あばれヌンチャク」を結成。コンビ解消後は声優として活躍し、アニメ「テニスの王子様」の天根ヒカル役などで知られた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

おくやみの新着

記事一覧