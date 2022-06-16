【午前】８時５５分、官邸。５６分、森洋全国石油商業組合連合会会長、西尾恒太全国石油政治連盟会長。山際大志郎経済再生担当相同席。９時２３分、国土交通省の藤井直樹国交審議官、久保田雅晴航空局長。２９分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。３５分、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、外務省の森健良事務次官、宇山秀樹欧州局長。５１分、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。５５分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、船越健裕アジア大洋州局長、植野篤志国際協力局長。１１時２３分、国会。３１分、参院本会議。

【午後】１時２分、衆院本会議。９分、衆院の細田博之、海江田万里正副議長、山口俊一議院運営委員長、与野党各会派にあいさつ回り。松野、木原正副官房長官、自民党の高木毅、公明党の佐藤茂樹両国対委員長同行。３３分、参院の山東昭子、小川敏夫正副議長、福岡資麿議院運営委員長、与野党各会派にあいさつ回り。松野、磯崎正副官房長官、自民党の岡田直樹、公明党の山本博司両参院国対委員長同行。２時１分、官邸。４分、臨時閣議。１３分、斉藤鉄夫国交相。２８分、自民党本部。３３分、同党選挙対策本部会議。３時、参院選の党選挙本部の看板掛け。８分、官邸。５８分、東京・永田町の全国町村会館西館。自民党岸田派の会合に出席し、あいさつ。４時２６分、官邸。６時、記者会見。７時２９分、公邸。



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