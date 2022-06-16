家庭用マーガリン値上げ　Ｊ―オイルミルズ、最大２０％

2022年6月16日 16時21分 （共同通信）
　Ｊ―オイルミルズは１６日、「ラーマ　バターの風味」といった家庭用マーガリン類４商品を、９月納品分から１５～２０％値上げすると発表した。原材料や燃料価格が上昇しているため。今年２月には業務用マーガリンの価格を引き上げていた。
　Ｊ―オイルミルズはプライベートブランド（ＰＢ）向けに製造している商品についても、小売店側と価格引き上げに向けた交渉をする方針という。

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