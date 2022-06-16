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日銀、円安や資源高の影響点検 決定会合、政策修正を慎重に議論
日銀は１６日、２日間を予定している金融政策決定会合の初日の討議を行い、急速に進む円安や資源高が日本経...
6月16日
中国、住宅価格４３都市で下落 コロナで市況低迷続く
【北京共同】中国国家統計局が１６日発表した５月の新築住宅価格指数は、主要７０都市のうち４３都市で前月...
ドイツへのガス輸送、６割減 ロシア、パイプライン経由
【ベルリン共同】ロシア政府系のガスプロムは１５日、天然ガスをドイツに送る海底パイプライン「ノルドスト...
東証反発、終値は１０５円高 ５日ぶり、米景気に警戒も
１６日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は５営業日ぶりに反発し、前日終値比１０５円０４銭高の２...
欧州５月新車、１１・２％減 半導体不足で低迷
【ブリュッセル共同】欧州自動車工業会が１６日発表した５月の欧州連合（ＥＵ）各国の乗用車新車登録台数（...
＜値上げ一覧・更新＞コカ・コーラも、セブンカフェも、トミカも、電気代も…2022年
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