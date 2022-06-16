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＜参院選千葉 選挙戦の構図＞（上） 過熱する自民対決 背景に支援県議の派閥争い
「われわれは猪口先生を応援する。異論ないね」−。昨年十二月、千葉県議会自民党会派（現在五十人...
6月16日
参院選千葉 15人前後の選挙戦か
通常国会が十五日、閉会し、臨時閣議で参院選の日程が二十二日公示、七月十日投開票と決まった。事実上の選...
「船橋にんじん」が地元小学校の給食に キャロットライス、ゼリーなどメニューも工夫「おいしかった」
千葉県船橋市の特産ニンジンを取り入れた給食が、市立小学校に登場した。都市農業が盛んな同市で、...
子どもたちへ「夢に向かい頑張って」 横綱・照ノ富士関が浦安市役所を訪問
大相撲の横綱照ノ富士関が１５日、千葉県浦安市役所に内田悦嗣市長を訪ね懇談した。５月の夏場所で...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに504人感染 東京慈恵会医科大付属柏病院でクラスター
千葉県内で１５日、新たに５０４人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。前週を上回ったの...
6月15日
勝浦＆鴨川 久々海水浴の夏 観光客期待 来月16日〜8月21日 勝浦は花火も 旭の飯岡、砂たまり再開できず
梅雨入りでじめじめした日が続き、気持ちが晴れない人には朗報かもしれない。ここ数年、新型コロナ...