＜新型コロナ＞千葉県で新たに553人感染、1人死亡　2日連続で前週上回る

2022年6月16日 17時45分
　千葉県内で１６日、新たに５５３人が新型コロナウイルスに感染、８０代女性の死亡も確認された。前週の新規感染者数を２日連続で上回った。
　市川市の児童福祉施設「ミルキーホーム東菅野園」、同市の高齢者施設「グッドタイムホーム・南行徳」でともに１１人の感染が確認され、クラスター（感染者集団）に認定された。
【関連記事】自民党の2016年参院選公約、GDP600兆円は達成できた？「新3本の矢」どうなった？

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

千葉の新着

記事一覧