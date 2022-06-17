【午前】８時５２分、官邸。９時２４分、吉村美栄子山形県知事によるサクランボの贈呈。遠藤利明自民党選対委員長同席。４５分、棚橋泰文同党行政改革推進本部長。１０時６分、国土交通省の藤井直樹国交審議官、上原淳鉄道局長。１１時３０分、ＮＰＯ法人「ＳＡＤＡＫＯ ＬＥＧＡＣＹ」の佐々木祐滋副理事長、敷田博昭神奈川県議会議長。鈴木馨祐同党衆院議員同席。４６分、同党国防議員連盟の衛藤征士郎会長らから提言書受け取り。

【午後】０時４分、「日本の尊厳と国益を護る会」の青山繁晴代表らから日韓関係に関する申し入れ。１時３３分、衆院第１議員会館。３４分、安倍晋三元首相。２時１０分、官邸。報道各社のインタビュー。１４分、参院選のためのビデオメッセージ収録。５５分、自民党本部。「地方議員センター」の看板掛け。５９分、同党全国幹事長会議に出席し、あいさつ。３時１５分、松本洋平同党広報戦略局長。２６分、官邸。４５分、秋葉剛男国家安全保障局長、山田重夫、鈴木浩両外務審議官。４時１５分、三村淳財務省国際局長、松尾剛彦経済産業省通商政策局長、正田寛環境省地球環境審議官加わる。５時１６分、衆院選挙区画定審議会の川人貞史会長から区割り改定案の勧告。６時３２分、報道各社のインタビュー。３７分、公邸。各府省庁の政務官と会食。松野博一官房長官同席。７時４６分、東京・赤坂のＴＢＳ。報道番組の収録。８時５８分、公邸。９時３７分、東京・六本木のテレビ朝日。

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