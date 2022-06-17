ＮＹ株、反発

2022年6月17日 23時19分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１７日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反発し、午前１０時現在、前日比１５０・５０ドル高の３万００７７・５７ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数も反発し、１５１・７０ポイント高の１万０７９７・８０。
　前日に急落してダウ平均の終値が節目の３万ドルを割り込んだため、値上がりを狙った買いが先行した。米景気後退への警戒が根強く、上値の重さも意識された。

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