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ＦＲＢ議長、デジタルドルに意欲 「地位維持に役立つ可能性」
【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は１７日、中央銀行デジタル通貨を巡り「...
6月17日
日銀が金融緩和策を維持 円安阻止より景気下支え優先 輸入品価格さらに上昇の恐れも
日銀は１７日、金融政策決定会合を開き、金利を極めて低く抑える大規模な金融緩和策の維持を決めた。会見で...
ＮＹ円、１３４円後半
【ニューヨーク共同】１７日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比２円４８銭円安ド...
マツダと三菱自動車が値上げへ 今秋３％程度、原材料価格を転嫁
マツダと三菱自動車が今秋、新車の価格を３％程度引き上げることが１７日、分かった。マツダは小型車とスポ...
中国、米利上げに追随せず 政府系新聞、景気対策を主張
【北京共同】中国政府系の新聞、経済日報は１７日、中国は米国の利上げに追随する必要はないと主張する評論...
日銀総裁、円安是正を否定 金利抑制策「限界生じず」
日銀の黒田東彦総裁は１７日、金融政策決定会合後に記者会見し「為替をターゲットに金融政策を運営すること...