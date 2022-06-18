東京都杉並区長選は十九日、投票が行われる。いずれも無所属で、新人の元区議の田中裕太郎さん（４６）、四選を目指す現職の田中良さん（６１）、新人の公共政策研究者の岸本聡子さん（４７）＝立民、共産、れいわ、社民、生活者ネット推薦＝が争っている。開票は二十日午前八時四十分から。

田中裕太郎さんは現区政を批判し区長公用車廃止を掲げる。田中良さんは五年連続の待機児童ゼロ達成など実績を強調。岸本さんは情報公開の徹底と給食費無償化を訴える。同時に行われる区議補選（被選挙数一）は元職二人、新人七人の九人が出馬している。

期日前投票は十八日まで。区長選投票者は十六日現在、二万二千百十九人で前回同期の一・三二倍。投票は十九日午前七時〜午後八時、区内六十七カ所で受け付ける。選挙人名簿登録者は十一日現在、四十八万六千七百三人。（砂上麻子）

◆杉並区長選立候補者（届け出順）

◇田中裕太郎（たなか・ゆうたろう）（４６） 無新

団体職員・劇団主宰（元）区議・幼稚園職員▽学習院大中退

◇田中良（たなか・りょう）（６１） 無現＜３＞

区長（元）都議長・区議・テレビ東京社員▽明大

◇岸本聡子（きしもと・さとこ）（４７）無新

公共政策研究者・ＮＧＯ研究員▽日大 立共れ社ネ

◆杉並区議補選（被選挙数１−候補９）＝届け出順

松本浩一（４１） 立新

鈴木千鶴 （５１） 維新

増田幸枝 （５２） 共新

逸見純一（３１） 自新

増田裕一（４５） 無元

小林華弥子（５４） 無新

倉本美香（２９） 無新

佐々木浩（５７） 無元

宇田川祐治（３８）都新

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