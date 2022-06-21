茨城県庁

茨城県と水戸市は２１日、新たに１５９人の新型コロナウイルス感染を発表した。居住地別では、古河市２０人、守谷市１３人、つくば市１２人など。県内の感染者は累計１６万３１５７人になった。

クラスター（感染者集団）発生が疑われる事例は新たに４件が確認された。

２１日現在、療養者の総数は１２６９人。自宅療養中が１１２７人、入院中が４０人（うち重症ゼロ）などとなっている。（保坂千裕）

関連キーワード 茨城

新型コロナ