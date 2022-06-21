茨城県庁
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参院選は二十二日、公示される。今回改選で茨城選挙区に立候補せず引退する自民党の岡田広氏と立憲民主党の...
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＜新型コロナ＞茨城県で新たに443人感染、2人死亡
茨城県は２０日、新型コロナウイルスに感染して入院していた８０代の女性２人が死亡したと発表した。県内の...
6月20日
＜湊ナオのシンシンツクバ＞（8）だまされやすい私たち
私はだまされやすい。
梅雨の時期に思い出すのは、新しい環境になじめず、誰か話しかけて...
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高円宮賜杯第４２回全日本学童軟式野球大会（マクドナルド・トーナメント）茨城県予選大会（県軟式...
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