＜新型コロナ＞茨城県で新たに159人感染

2022年6月21日 20時52分
茨城県庁

茨城県庁

　茨城県と水戸市は２１日、新たに１５９人の新型コロナウイルス感染を発表した。居住地別では、古河市２０人、守谷市１３人、つくば市１２人など。県内の感染者は累計１６万３１５７人になった。
　クラスター（感染者集団）発生が疑われる事例は新たに４件が確認された。
　２１日現在、療養者の総数は１２６９人。自宅療養中が１１２７人、入院中が４０人（うち重症ゼロ）などとなっている。（保坂千裕）
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