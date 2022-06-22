千葉県内で22日、新たに526人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。前週15日の504人を上回った。死者の発表はなかった。市川市の高齢者施設「グッドタイムホーム・行徳」で38人、鎌ケ谷市の「有料老人ホームここあんすの家ひまり館」で16人の感染がこれまでに確認され、クラスター（感染者集団）に認定された。

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