＜新型コロナ＞千葉県で新たに526人感染

2022年6月22日 18時21分
﻿
　千葉県内で22日、新たに526人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。前週15日の504人を上回った。死者の発表はなかった。市川市の高齢者施設「グッドタイムホーム・行徳」で38人、鎌ケ谷市の「有料老人ホームここあんすの家ひまり館」で16人の感染がこれまでに確認され、クラスター（感染者集団）に認定された。
【関連記事】＜チェック 危険な通学路＞八街の事故受け点検　県内7割 2725カ所で対策　歩道拡大などハード面 遅れ目立つ

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

千葉の新着

記事一覧