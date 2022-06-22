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＜チェック 危険な通学路＞八街の事故受け点検 県内7割 2725カ所で対策 歩道拡大などハード面 遅れ目立つ
千葉県内小学校の通学路で「危険箇所」とされる四千四十四カ所のうち、三月末時点で約七割にあたる...
6月22日
参院選千葉 候補者乱立 投票率に注目 きょう公示
参院選は二十二日公示され、七月十日の投開票に向けて十八日間の選挙戦が始まる。千葉選挙区（改選...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに417人感染
千葉県内では２１日、新型コロナウイルスに４１７人が感染したと発表された。市川市と旭市の高齢者...
6月21日
館山あふれる加工食品 市の支援で誕生、地元農水産物使った7点 アレルギーでも安心
千葉県館山市は、市の支援で新たに誕生した「館山らしい新商品」７点を発表した。館山産の季節ごと...
参院選あす公示 千葉選挙区、現新14人立候補準備 外交・安保政策など論戦
参院選は、二十二日公示される。千葉選挙区（改選数三）には、現職二人、新人十二人の計十四人が立...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに277人感染、1人死亡
千葉県内では２０日、新たに２７７人が新型コロナウイルスに感染し、８０代女性１人が死亡したと発...
6月20日