＜新型コロナ＞千葉県で新たに572人感染　1人死亡

2022年6月23日 16時50分
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　県内で23日、新たに572人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。感染者で県内在住の50代男性の死亡も確認された。新規感染者は6日連続で前週を上回った。
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