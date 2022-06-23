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参院選千葉 公示 現新14人 乱戦スタート
参院選が二十二日公示され、千葉選挙区（改選数三）には現職二人と新人十二人の計十四人が立候補し...
6月23日
参院選千葉 候補者第一声 経済、少子化政策など訴え
自民現職の猪口さんは千葉市中央区の千葉中央公園で第一声。「出産育児一時金を増額し、スクールバスの制度...
参院選千葉 県内有権者の声 「物価高対策 論戦を」 「平和維持へ憲法守って」
候補者は自分の実現したい政策を訴えるが、それを選ぶのは有権者だ。自分の一票にどんな思いを託す...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに526人感染
千葉県内で22日、新たに526人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。前週15日の5...
6月22日
＜チェック 危険な通学路＞八街の事故受け点検 県内7割 2725カ所で対策 歩道拡大などハード面 遅れ目立つ
千葉県内小学校の通学路で「危険箇所」とされる四千四十四カ所のうち、三月末時点で約七割にあたる...
参院選千葉 候補者乱立 投票率に注目 きょう公示
参院選は二十二日公示され、七月十日の投開票に向けて十八日間の選挙戦が始まる。千葉選挙区（改選...