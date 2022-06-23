政見放送の予定一覧 あの候補はいつ？参院選東京選挙区
2022年6月23日 19時00分
東京都選管は、参院選（７月１０日投開票）東京選挙区の候補者の政見放送の予定を発表した。
政見放送は、候補者の政治的な意見を有権者に伝えるためのもので、今回は、候補者１人についてテレビではＮＨＫ総合で２回、日本テレビで１回、ラジオではＮＨＫラジオ第１で２回、ＴＢＳラジオで３回行われる。
放送時刻は、都合により変更される場合がある。また、一部の候補者については政見放送の申し込みをしていないため、経歴のみ放送されるという。
ＮＨＫ総合テレビと日本テレビでの放送予定は次の通り。（候補者名は放送順、敬称略）
【ＮＨＫ総合テレビ】
▽６月２７日 午後２時０５分～
菅原深雪、後藤輝樹、長谷川洋平、山添拓、松尾明弘
▽６月２８日 午後２時０５分～
蓮舫、乙武洋匡、河野憲二、中村高志、田村真菜
▽６月２９日 午前５時２０分～
菅原深雪、後藤輝樹、長谷川洋平、山添拓、松尾明弘
▽６月２９日 午後２時０５分～
朝日健太郎、松田美樹、斎木陽平、桑島康文、生稲晃子
▽６月３０日 午前５時２０分～
蓮舫、乙武洋匡、河野憲二、中村高志、田村真菜
▽６月３０日 午後２時０５分～
服部良一、山本太郎、込山洋、荒木千陽、竹谷とし子
▽７月１日 午前５時２０分～
朝日健太郎、松田美樹、斎木陽平、桑島康文、生稲晃子
▽７月１日 午後２時０５分～
小畑治彦、内藤久遠、及川幸久、田中健、海老沢由紀
▽７月４日 午前５時２０分～
服部良一、山本太郎、込山洋、荒木千陽、竹谷とし子
▽７月４日 午後２時０５分～
説田健二、沓沢亮治、中村之菊、河西泉緒
▽７月５日 午前５時２０分～
小畑治彦、内藤久遠、及川幸久、田中健、海老沢由紀
▽７月５日 午後２時０５分～
安藤裕、青山雅幸、猪野恵司、中川智晴、油井史正
▽７月６日 午前５時２０分～
説田健二、沓沢亮治、中村之菊、河西泉緒
▽７月７日 午前５時２０分～
安藤裕、青山雅幸、猪野恵司、中川智晴、油井史正
▽６月２７日 午後２時０５分～
菅原深雪、後藤輝樹、長谷川洋平、山添拓、松尾明弘
▽６月２８日 午後２時０５分～
蓮舫、乙武洋匡、河野憲二、中村高志、田村真菜
▽６月２９日 午前５時２０分～
菅原深雪、後藤輝樹、長谷川洋平、山添拓、松尾明弘
▽６月２９日 午後２時０５分～
朝日健太郎、松田美樹、斎木陽平、桑島康文、生稲晃子
▽６月３０日 午前５時２０分～
蓮舫、乙武洋匡、河野憲二、中村高志、田村真菜
▽６月３０日 午後２時０５分～
服部良一、山本太郎、込山洋、荒木千陽、竹谷とし子
▽７月１日 午前５時２０分～
朝日健太郎、松田美樹、斎木陽平、桑島康文、生稲晃子
▽７月１日 午後２時０５分～
小畑治彦、内藤久遠、及川幸久、田中健、海老沢由紀
▽７月４日 午前５時２０分～
服部良一、山本太郎、込山洋、荒木千陽、竹谷とし子
▽７月４日 午後２時０５分～
説田健二、沓沢亮治、中村之菊、河西泉緒
▽７月５日 午前５時２０分～
小畑治彦、内藤久遠、及川幸久、田中健、海老沢由紀
▽７月５日 午後２時０５分～
安藤裕、青山雅幸、猪野恵司、中川智晴、油井史正
▽７月６日 午前５時２０分～
説田健二、沓沢亮治、中村之菊、河西泉緒
▽７月７日 午前５時２０分～
安藤裕、青山雅幸、猪野恵司、中川智晴、油井史正
【日本テレビ】
▽７月４日 午前４時～
説田健二、長谷川洋平、山本太郎、菅原深雪、服部良一、沓沢亮治、竹谷とし子、松田美樹
▽７月５日 午前４時～
田村真菜、朝日健太郎、松尾明弘、内藤久遠、安藤裕、青山雅幸、山添拓、猪野恵司
▽７月６日 午前４時～
込山洋、及川幸久、小畑治彦、斎木陽平、後藤輝樹、中川智晴、中村高志、河野憲二
▽７月７日 午前４時～
海老沢由紀、荒木千陽、生稲晃子、田中健、蓮舫、河西泉緒、乙武洋匡、油井史正、中村之菊、桑島康文
▽７月４日 午前４時～
説田健二、長谷川洋平、山本太郎、菅原深雪、服部良一、沓沢亮治、竹谷とし子、松田美樹
▽７月５日 午前４時～
田村真菜、朝日健太郎、松尾明弘、内藤久遠、安藤裕、青山雅幸、山添拓、猪野恵司
▽７月６日 午前４時～
込山洋、及川幸久、小畑治彦、斎木陽平、後藤輝樹、中川智晴、中村高志、河野憲二
▽７月７日 午前４時～
海老沢由紀、荒木千陽、生稲晃子、田中健、蓮舫、河西泉緒、乙武洋匡、油井史正、中村之菊、桑島康文
そのほかの放送予定は、東京都選管の参議院議員選挙特設サイトへ。
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