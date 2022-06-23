東京都選管は、参院選（７月１０日投開票）東京選挙区の候補者の政見放送の予定を発表した。

政見放送は、候補者の政治的な意見を有権者に伝えるためのもので、今回は、候補者１人についてテレビではＮＨＫ総合で２回、日本テレビで１回、ラジオではＮＨＫラジオ第１で２回、ＴＢＳラジオで３回行われる。

放送時刻は、都合により変更される場合がある。また、一部の候補者については政見放送の申し込みをしていないため、経歴のみ放送されるという。

ＮＨＫ総合テレビと日本テレビでの放送予定は次の通り。（候補者名は放送順、敬称略）

【ＮＨＫ総合テレビ】

▽６月２７日 午後２時０５分～

菅原深雪、後藤輝樹、長谷川洋平、山添拓、松尾明弘

▽６月２８日 午後２時０５分～

蓮舫、乙武洋匡、河野憲二、中村高志、田村真菜

▽６月２９日 午前５時２０分～

菅原深雪、後藤輝樹、長谷川洋平、山添拓、松尾明弘

▽６月２９日 午後２時０５分～

朝日健太郎、松田美樹、斎木陽平、桑島康文、生稲晃子

▽６月３０日 午前５時２０分～

蓮舫、乙武洋匡、河野憲二、中村高志、田村真菜

▽６月３０日 午後２時０５分～

服部良一、山本太郎、込山洋、荒木千陽、竹谷とし子

▽７月１日 午前５時２０分～

朝日健太郎、松田美樹、斎木陽平、桑島康文、生稲晃子

▽７月１日 午後２時０５分～

小畑治彦、内藤久遠、及川幸久、田中健、海老沢由紀

▽７月４日 午前５時２０分～

服部良一、山本太郎、込山洋、荒木千陽、竹谷とし子

▽７月４日 午後２時０５分～

説田健二、沓沢亮治、中村之菊、河西泉緒

▽７月５日 午前５時２０分～

小畑治彦、内藤久遠、及川幸久、田中健、海老沢由紀

▽７月５日 午後２時０５分～

安藤裕、青山雅幸、猪野恵司、中川智晴、油井史正

▽７月６日 午前５時２０分～

説田健二、沓沢亮治、中村之菊、河西泉緒

▽７月７日 午前５時２０分～

安藤裕、青山雅幸、猪野恵司、中川智晴、油井史正

【日本テレビ】

▽７月４日 午前４時～

説田健二、長谷川洋平、山本太郎、菅原深雪、服部良一、沓沢亮治、竹谷とし子、松田美樹

▽７月５日 午前４時～

田村真菜、朝日健太郎、松尾明弘、内藤久遠、安藤裕、青山雅幸、山添拓、猪野恵司

▽７月６日 午前４時～

込山洋、及川幸久、小畑治彦、斎木陽平、後藤輝樹、中川智晴、中村高志、河野憲二

▽７月７日 午前４時～

海老沢由紀、荒木千陽、生稲晃子、田中健、蓮舫、河西泉緒、乙武洋匡、油井史正、中村之菊、桑島康文