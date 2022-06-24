ベスト８出そろう 全日本学童栃木県予選
2022年6月24日 08時42分
高円宮賜杯第４２回全日本学童軟式野球マクドナルド・トーナメント 栃木県予選
栃木県野球連盟など主催
栃木県野球連盟など主催
夏の“学童の甲子園”出場を懸けた県大会は１８日、栃木県矢板市の矢板運動公園野球場など４会場で開幕。翌１９日に２回戦までが行われ、昨年４強入りした田沼アスレチックＢＢＣ（佐野）らベスト８が出そろった。決勝は、７月３日に同球場で行う。
▽１回戦
簗瀬スポーツ（宇都宮）６−３槻沢イーグルス（那須塩原）
石橋クラブ（下野）３−１市貝ウイングス（市貝）
千塚学童クラブ（栃木）１０−４七井クラブ（益子）
さつきが丘スポーツ（鹿沼）１０−０共英ＪＢＢＣ（那須塩原）
田沼アスレチックＢＢＣ（佐野）９−６みどりが丘スポーツ（鹿沼）
白沢学童野球クラブ（宇都宮）９−８大田原キャッスル（大田原）
穂積学童（小山）１１−７松の実・喜連川フォックス連合（さくら）
野木ＥＴクラブ（野木）４−２豊郷南クラブ（宇都宮）
宇都宮ウエストキッズ（宇都宮）１６−０三島ＢＢＣ（那須塩原）
足利南クラブ（足利）２−１那須烏山クラブ（那須烏山）
間々田中央学童（小山）５−４大室ブルーサンダース（日光）
城北クラブ（佐野）１１−３矢板東クラブ（矢板）
天明クラブ（佐野）１０−９姿川第一野球クラブ（宇都宮）
姿川第二野球クラブ（宇都宮）９−３本郷北学童野球クラブ（上三川）
大平南中央クラブ（栃木）３０−０上松山クラブ（さくら）
▽２回戦
石橋クラブ９−８簗瀬スポーツ
千塚学童クラブ８−６さつきが丘スポーツ
田沼アスレチックＢＢＣ９−９白沢学童野球クラブ
※抽選で田沼勝利
穂積学童１４−７野木ＥＴクラブ
宇都宮ウエストキッズ１１−０足利南クラブ
城北クラブ８−６間々田中央学童
姿川第二野球クラブ８−２天明クラブ
大平南中央クラブ８−１西原ビクトリーズ（大田原）
（東京中日スポーツ）
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