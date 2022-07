ミュージシャンの岸谷香さんが、東京の街と体験を重ねて綴ります。人生の大半を東京で過ごしてきた岸谷香さんが、それぞれの時代の東京の街模様を、自らの体験や大切な思い出と重ねて書き綴るエッセーです。リアルだからこその共感あふれる連載です。

第14回「文明の力」前編(港区・六本木)

コロナが始まってから、いろいろなそれまでの当たり前が覆され、時代が変わった感じすらしますね。ことSNSに関しては、アラフィフの私は、アラハタ(20歳前後)の子供達に「なんでそんな事もできないの!?」「何やってんのー!?」とすっかり上下関係逆転の、まぁ今じゃよくある親子の姿になっております…トホホ。ただでさえスマホやパソコンを上手く操作できないというのに、今では「Zoom会議」なるものが、半ば当たり前で、本当に苦手です。マスクしてなるべく離れて座るから集合して打ち合わせしようよーといつも不服な私です…それと言うのも、せっかちな性格のせいか、他人がきっちり話し終わるまで待てないタイプで、Zoomだと話が被って被って、ものすごく間が悪く、良いところで必ず話が途切れたり、遠慮のあまり、譲り合ってこれまた無意味な沈黙があったり…そーいうのホントに苦手で、出てくるアイデアも引っこんじゃう気がします。

子供達なんか上手にやってますョ、感心する程。我が家の長男(21歳)は、バイトで家庭教師をやっているのですが、Zoomで授業の上に、画面をOFFにしてやっていると言うのです。どうやら画面OFFの方が身なりを気にせず、なんならパンツ一丁でも良い訳ですし、背景にどうしてもご家庭の様子が写ってしまうのを全く気にせず、例えばぐっちゃぐちゃの自分の部屋で、エッチなポスターが写り込んでしまう心配もない訳で…。(あくまで、「例え」です笑)まぁなる程っちゃなる程ですが…。でも最近、そんなズーム慣れっこの息子にある問題点を発見したのです。それはLINE電話などで会話していると、こっちが必死にあれこれ話している事に対して相づちを打たないんですョ。普段Zoomで不必要に相づちを打ったり「えー!?」とか「マジ!?」とか大ゲサに反応しないクセがついているんでしょうね。

だからこっちとしては「ねぇ、聞いてる!?」って言うと「聞いてるよォ~」と悪びれず答えます。重要な内容になればなるほど、「聞いてる!?」「聞いてるよ~」が何回も入り、先日などは「ね、相づち打ってよ、電話なんだから」なんて言っちゃいました。私との会話もこの様に気になりますが、息子が友達と話してる時も、相づちを打たないので会話なのか、何かを聞いているのか…なんだか状況が掴めずに、会話中に話しかけてしまい、『無神経な母親』しちゃったりする訳で・・・Zoom慣れも問題あるなーと秘かに感じている今日この頃です。最も、Zoomに未だ慣れない方がもっと問題だとも感じていますが(笑)。

さて、前置きが長くなりましたが、せっかくZoom会議の話題が出たので、まだ“文明の力”が発達する前の、思い出に残っている打ち合わせを書こうと思います。

それは19歳の頃。プリンセス プリンセスの活動もまだまだ忙しいとは言えないある日、私は曲を書きました。その曲はメンバーやスタッフにも好評で、レコーディングをする事に。まずはレーベル(所属レコード会社)のディレクターとアレンジをして頂くプロデューサーと、港区六本木にあった「アガサ」(確か漢字三文字の名前だったのですが、その漢字がどーやっても思い出せません)という喫茶店に集まっての打ち合わせ。16時にお店集合でした。

私は出来上がったばかりのデモテープ(アナログのカセットテープ。クロムテープという少し高い録音用のカセットテープ!!)を握りしめ、最寄りの駅まで歩いて電車に乗って六本木へ向かう予定でした。余談ですが、今は場所を指示されれば、グーグルマップなどで調べて、言われた通りに行けば大ていの場所にたどり着くことができますが、そんな物がない時代、どうやってみんな迷わず行ってたんでしょうね!? いや迷ってたのかな…!? 打ち合わせなどの時に、よく地図がFAXで送られて来たりしていました。なので、地図も一緒に握りしめ駅に着くと、なんとサイフを忘れた事に気が付きました。しかし、今から家まで取りに帰っては大幅に遅れてしまうし、それこそ携帯電話など誰一人持っていない時代(その1~2年後に初めてガッチャンと受話器を取る、斜めがけカバンのような携帯電話が登場しました!)なので、遅刻の連絡すらできない…でも私が曲を持って行かない事にはなんの打ち合わせも始まらない…困った私は、近くの交番に駆け込みました。困った時は、とりあえずお巡りさん!!

「すみません! 六本木に行かなきゃならないんですが、おサイフを忘れてしまって、取りに帰ってたら間に合わないので、お金貸してください!!」と無邪気にお願いしました。

交番には気の良さそうなお巡りさんが1人居らして、

「君、いくつ!?」

「19です」

「未成年がこれから六本木に何しにいくんだね?」

「えっと…私バンドやってて、曲の打ち合わせに行かなきゃならないんです」

「歌うたってるの?」

「ハイ!」

「そーかー。じゃお巡りさんがポケットマネーで貸してあげよう」

「ありがとうございます!明日必ず返しに来ます!」…ととても親切なお巡りさんで最後に「有名になってテレビとか出たら、お巡りさんに電車代借りたなーって思い出してね(笑)」と言いました。

「はい!ありがとうございます!!」ペコリと頭を下げて、お巡りさんがポッケのおサイフから出してくださった電車代、当時160円だったかなぁ…200円いかない位のお金を握りしめて私は大急ぎで六本木に向かい、無事「アガサ」という喫茶店で打ち合わせを行い、レコーディングをする事ができました。

その曲のタイトルは「世界でいちばん熱い夏」。1987年にリリースされたのですが、その時にはあまり世の中には流れず、後に1989年、「Diamonds<ダイヤモンド>」がリリースされた直後に、夏の球場ライブが決まり、ファンの方々に人気の曲だったので、アナログシングル(1987年リリース時はアナログシングルでした!!)ではなく、最新のCDシングルで再リリースしたところ、多くの方々の耳に触れる事になりました。

このお巡りさんがポケットマネーで打ち合わせへ行く電車代を貸して下さったエピソードは、1987年の最初のリリースの時のことです。

翌日、約束通りお金をお返しに交番へ行きましたが、そのお巡りさんはいらっしゃいませんでした。事情を話してお金を置いて帰りましたが、きちんとお礼は伝えられないままです。でもお巡りさん、きっとどこかで「世界でいちばん熱い夏」を耳にして、きっとテレビでゴキゲンで歌っている私の姿を目にしたはずです。『あの時お金借りたのが私だって、ちゃんと解かったかなぁー。約束通り、有名になってテレビに出て、ちゃんとお巡りさんの事思い出してるよー』と時々交番の前を通ると思い出し、心がホッコリします。

文明の力が発達してない時代ならではのあったかいエピソードですね。

後編は杉並区下高井戸を舞台に、これまた文明の力が発達していなかった頃のオモシロエピソードを書いてみようと思います。お楽しみに!

★次回更新は、7月27日(水)更新予定です。

お楽しみに。







岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアーを実施、

9月からはKAORI PARADISE2022が予定されている。



お知らせ

レギュラー

・ラジオNHK-FM「岸谷香Unlock the heart」

毎週金曜23:00〜スタート

・ニッポン放送「オールナイトニッポンMUSIC10」

毎月第四水曜日22:00~スタート

LIVE情報

【sugarbeans感謝祭 〜つぶあんこしあんトレビアン大集結!〜】

日時:2022年7月28日(木)18:00 OPEN 19:00 START

会場: LIQUIDROOM

チケット料金:前売り \6,500(1ドリンク別)

問い合わせ先:HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999

(出演者第二弾発表)

岸谷香/堂島孝平/中田裕二/けんいち/大森靖子/riko/吉澤嘉代子/Tommy & Sammy ほか

―――――――――――――――――――――――――――――――

(出演者第一弾発表)

設楽博臣(Guitar)/千ヶ崎学(Bass)/張替智広(Drums)/伊沢麻未(Chorus) /湯本淳希(Trumpet)/中村尚平(Saxophone)/sugarbeans

●一般発売<先着> 4/23(土)AM10:00

チケットぴあ:0570-02-999

【TIMELESS SESSIONS in 山形 2022】

本番日:2022年8月13日(土)

会場:やまぎん県民ホール

出演者:岸谷香 / miwa / 川崎鷹也 / Kenta Dedachi

音楽監督:武部聡志

お問い合わせ:



【KAORI PARADISE 2022】

■9月3日(土)東京・たましんRISURUホール

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

■9月4日(日)神奈川・関内ホール

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

■9月18日(日)兵庫・西脇市市民交流施設 オリナスホール

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

■9月19日(月祝)福井・ハートピア春江

開場15:15/開演16:00 チケット料金 全席指定\5,000-

■9月24日(土)岐阜・不二羽島文化センター みのぎくホール

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

【Mt.FUJIMAKI 2022】

2022年10月1日(土)

会場:山梨県・山中湖交流プラザ きらら

詳細はこちらまで http://www.mtfujimaki.com

【KAORI PARADISE 2022】

■10月2日(日)埼玉・上尾市文化センター

開場15:00/開演15:30 チケット料金 全席指定\6,000-

【KAORI PARADISE 2022宝くじ文化公演】

福島2公演は宝くじ文化公演となります。

チケットの販売は福島県在住の方のみが対象となりますので予めご了承ください。

■2022年10月9日(日)

福島・伊達市ふるさと会館 MDDホール

開場15:30/開演16:00

チケット料金 <全席指定>

一般¥2,500円(当日3,000円)/ 高校生以下1,500円(当日2,000円)

※宝くじの助成による特別価格

一般発売 2022年7月9日(土)

<問合せ>伊達市ふるさと会館MDDホール 024-583-3244



■2022年10月10日(祝月)

福島・サンライズもとみや

開場15:30/開演16:00

チケット料金 <全席指定>

一般¥2,500円(当日3,000円)/ 高校生以下1,500円(当日2,000円)

※宝くじの助成による特別価格

一般発売 2022年7月28日(木)

<問合せ>白沢公民館 0243-44-2350



■10月14日(金) 広島・東広島芸術文化ホールくらら・小ホール

開場17:30/開演18:00

チケット料金 全席指定\6,000-

■10月15日(土)鳥取・境港市文化ホール シンフォニーガーデン

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

■10月29日(土)山形・新庄市民文化会館

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,700-

■11月5日(土) 福岡・八女市民会館 おりなす八女

開場16:00/開演16:30

チケット料金 全席指定\6,000-

■11月12日(土)東京・江東公会堂ティアラこうとう

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

※2歳以下膝上1名まで無料(座席が必要な場合有料)3歳以上はチケットが必要。

【宝くじ文化公演 KAORI PARADISE 2022】

愛媛2公演は宝くじ文化公演となります。

チケットの販売は愛媛県在住の方のみが対象となりますので予めご了承ください。

■11月19日(土) 愛媛・八幡浜市文化会館 ゆめみかん

開場15:30/開演16:60

チケット料金 一般¥2,500- 高校生以下\1,500-

一般発売 2022年9月11日(日)

※宝くじの助成による特別価格

<問合せ>八幡浜市文化会館 ゆめみかん 0894-36-3040

■11月20日(日) 愛媛・四国中央市土居文化会館(ユーホール)

開場15:15/開演16:00

チケット料金 一般¥2,500- 高校生以下\1,500-

一般発売 2022年9月14日(水)

※宝くじの助成による特別価格

<問合せ>四国中央市土居文化会館(ユーホール) 0896-28-6353