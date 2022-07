ミュージシャンの岸谷香さんが、東京の街と体験を重ねて綴ります。人生の大半を東京で過ごしてきた岸谷香さんが、それぞれの時代の東京の街模様を、自らの体験や大切な思い出と重ねて書き綴るエッセーです。リアルだからこその共感あふれる連載です。

第14回「文明の力」後編(杉並区・下高井戸)

「リモートワーク」…昔は無かった単語ですよね。コロナですっかり定着したリモートワークですが、私のように必ずしも会社に出勤しない職業でも、コロナで定着したリモートワークがあるんですよ。それは、ラジオの収録やコメント録りです。コロナ以前は、ラジオ番組の収録はもちろん、ほんの数分のラジオコメントも、局に行って録音するのが普通でしたが、コロナで局に出入りできないとなり、コメントだけでなく、ラジオ番組もまるっと自宅で、しかもスマホで録音したりしていました。すごい時代ですよね。だって今となっては一人一台必ずと言っていい程持っているスマホで、ラジオ番組全部が録音できちゃうんですから!!緊急事態宣言の時は、パソコンに台本と、その日かける曲の音源が送られてきて(ここまでは、スタジオ収録の場合も予習の為に毎回送られてきます)ストップウォッチをアマゾンで購入して、部屋のドアを閉め、「番組収録中、入るべからず」とか貼り紙をしたりして(子供が「母さーんハラ減った~」とか入って来られちゃたまりませんからね)「最初のパート、いきまーす…皆さんこんにちは岸谷香です!…」とか家の中で番組収録を一人でやったものです。そして、録音された全パートを、ラジオのスタッフに送り(ボイスメモ機能ってめっちゃ優秀で、カンタンに、今録ったものを送信できるんです!!)、私の役目はそこまで。あとはスタッフがはみ出した時間分を編集してくれたり、曲を差し込んでくれたり、いろいろ整えて、いつものラジオ番組に仕上がる訳です。

コロナとは関係ない話になりますが、私はそもそもアナログな人間で、今どき、素人の方でもスマホの機能を使って、スマホの中でリズムを打ち込んだり音を重ねてデジタルでデモテープを作ったりするというのに私は今でもピアノを弾いてギターを弾いて歌を歌ってデモテープを作ります。

こんな風に30年前と同じことをやってる私ですが、曲が思いついた時の対応だけは、この30年間、随分変わりました。30年前は、電車の中や、学校や仕事の帰り道に、なんとなくフッと流れるように曲が出てくると、とにかく忘れないように、ひたすら頭の中でずっと歌い続けて家まで帰り、忘れないうちにカセットレコーダーなどで録音しました。プリプリの最初の頃の曲は、そうやってでき上がっていました。少しすると、駅の公衆電話から、家の留守番電話に録音するようになりました。でもこれは案外気が引けるんですョ。昼間の空いてる時間帯ならともかく、夜の帰るコールの時間帯に曲が思いついちゃったりすると、長蛇の列にまず並び、やっと自分の番が来た時に、いくらBOXの中とは言え、鼻歌を歌う訳ですから、時には酔っぱらいのオジサンに「早くしろよー」と言わんばかりにドアを蹴られたり、ヒヤヒヤもんで録音していました。そして帰宅して、自宅の留守電を聞き直して、改めてデモテープを作ったり。そしてプリプリもテレビなどに出だして、なかなか公衆電話の列にも並びにくくなると、今度は譜面を書いてメモしておくように。小さい頃から耳に頼って音楽をやってきていたので、正直譜面は苦手で、というかほとんど読めなかったのですが、やはり音楽家なので、知らないより知ってる方が便利だし、まぁ半ば必要に迫られ覚えました。それがいきなり役に立ったのが、思いついた曲のメモ!でした。それ以降、私のカバンには、どこに行くにも五線紙が。曲のアイデアは場所を選ばず出てきますから、とにかくいつも五線紙。これも結構A4サイズのファイルに入れて持ち歩くとなるとかさばります。そして遂にたどりついたのが、先程ラジオ番組収録でも大活躍したスマホのボイスメモ機能です!!いつでもどこでも今は必ずスマホは持ってますからね。ササッと録音して、友人ミュージシャンと共作する時なんか、そのままサッと送れますし、本当に本当に便利な世の中になったもんだと痛感します。酔っぱらいにビクビクしながら公衆電話から自宅の留守番電話に録音していた頃の私に、今の私のスマホを渡してあげたいですョ(笑)。

あ、でも、昔の方が良い事もありました。今は、よく「○○なう」とかあるじゃないですか。著名な人を目撃した時に、すぐ友達とかに知らせたり、コッソリ写真撮ったり、いろいろできますよね。昔は町で見つかっても、そう多くの人がカメラは持っていませんでしたからね。きっと今の著名人はすごく気を使って外出しなきゃならないでしょうね。デートしようなんてなった時には、そりゃもう大変でしょうね。お気の毒です(笑)。

そう言えば私の20代、こんな事がありました。

当時、「Diamonds<ダイアモンド>」、「M」などが多くの人に聞かれ、町を歩いていても声を掛けられていた時代…とは言え、正常な20代半ばの女の子ですから、彼氏のひとりぐらいは居ました。仕事が終わると、友達が集まって飲んでいる店にすっ飛んで行っていましたし、彼氏と待ち合わせて食事をしたりもしていました。「あ!奥居香さんですか!?」と言われたら、「そうでーす」と答えてそれで終わり。面倒くさい事になりそうな時は、走って逃げてました、ホントに(笑)。それが、ちょっと変わった事態になった事もありました。

彼氏と2人で、甲州街道沿いの下高井戸辺りの赤ちょうちんで飲んでいた時の事です。屋台なのでコの字型にイスが並んで、まぁお客さんの顔が全員見渡せますよね。なんでそんな不利な環境に行ったのか(笑)よっぽどおでんが食べたかったんですね、きっと。座っておでんを食べながら飲んでいると、なんとなく全員気がついちゃったなーこりゃって雰囲気で、もう仕方ないので、かまわず彼氏と飲んでいました。でもやっぱり黙っていられなかったお客さんの一人が「奥居香さんですよね、屋台とかで飲むんだ~」「そーです本物です…え、べつに屋台で飲みますよ」と言うと、彼の奥に居たお客さんが、「で、君、彼氏?」と聞いてきました。

すると、彼は気を使って「イヤ、友達です」と答えました。何故か私にはそれがすごーく嫌で、『なんで今たまたま屋台で会った人にこっちがウソつかなきゃならない訳!?べつに悪い事してる訳でもあるまいし(怒)』と「なんでそんなウソ言うのよ(怒)いいじゃん本当の事言えば。彼氏です!!」と半ばプンプンしながら言いました。なんとなく『シーン』となったので、それもマズイと思い、私は「みんなに1杯ずつおごるので、友達とかに奥居香が下高井戸の屋台で彼氏と飲んでたー!って言わないでね」と言い、6~8人ほどの店に居たお客さん全員に1杯ずつおごったのでした。きっとその甲斐なく、翌日には全員友達に話しまくりだったに違いありませんが(笑)。

でもこんなエピソードもスマホを持っている今の時代なら、話しかけられる前に「奥居香、屋台なう」に違いありません。ストーリー展開は違っていましたよね、少なくとも全員に1杯おごることはなかったでしょう(笑)。でも、これも“文明の力”が発達していない時代ならではの笑えるエピソードですよね。

今回は文明の力をテーマに考えていたら、取り留めなく書きつづったMY STORYになってしまいましたが楽しんで頂けましたか!?次回もどうぞお楽しみに!



岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアーを実施、

9月からはKAORI PARADISE2022が予定されている。



