＜新型コロナ＞千葉県で新たに544人感染、2人死亡

2022年6月24日 17時31分
　千葉県内では２４日、新型コロナウイルスに新たに５４４人が感染し、８０代と９０代以上の男女２人が死亡したと発表された。
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