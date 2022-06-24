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東武野田線車内で「腐った液体まかれた」 女子高生2人を搬送 通勤・通学時間の24本が運休
24日午前6時15分ごろ、千葉県野田市を走行中の東武野田線の列車に乗っていた男性客から「車内で腐っ...
6月24日
参院選千葉 主な候補者の横顔（上）
参院選千葉選挙区（改選数三）には現職新人合わせて十四人が立候補した。このうち、主要政党などが擁立した...
小糸川に「脱硫液」流出 君津の製鉄所 下流域へ注意呼びかけ
日本製鉄東日本製鉄所君津地区（千葉県君津市）から、生産工程で使用する液体「脱硫液」が敷地外に...
梅（ウメ）ころころ おいしくな〜れ 神崎の児童・園児ら 梅干しづくり体験
旬のウメを使った「梅干し仕込み」が千葉県神崎町の二小学校と、二保育所であり、子どもたちが伝統...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに572人感染 1人死亡
県内で23日、新たに572人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。感染者で県内在住の...
6月23日
参院選千葉 公示 現新14人 乱戦スタート
参院選が二十二日公示され、千葉選挙区（改選数三）には現職二人と新人十二人の計十四人が立候補し...